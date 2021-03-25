Четверг, 25 Марта 2021 17:44

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с главой оборонного ведомства Ирака Джумой Инадом Саадуном выразил удовлетворение высоким уровнем армяно-иракских отношений, основанных на многовековой дружбе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники указали важность углубления диалога по вопросам обороны и безопасности, выразив обоюдную убежденность в том, что тесное сотрудничество в указанных сферах окажет положительное влияние на обеспечение региональной стабильности и мира.

Министры затронули широкий круг вопросов региональной безопасности. Айвазян обратил внимание своего собеседника на прямое участие Турции в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, выразив обеспокоенность по поводу размещения Анкарой иностранных вооруженных террористов и наемников в зоне конфликта. В этом контексте была подчеркнута необходимость тесного сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом в возможных измерениях.