Четверг, 25 Марта 2021 17:39

АрмИнфо.2020 год выдался сложным из-за глобального замедления экономики, вызванного пандемией коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений. Из-за снижения спроса на сырье экспорт Казахстана в целом показал спад, но обрабатывающая промышленность продемонстрировала обратную тенденцию, сообщает kursiv.kz.

Есть и хорошие новости

Последствия пандемии заметно отразились на казахстанском экспорте. Если в 2019 году, по данным Бюро национальной статистики, этот показатель составлял около $58 млрд, то по итогам 2020-го – чуть менее $47 млрд. Это произошло по причине снижения зарубежных поставок сырья из-за спада спроса на него в странах-партнерах Казахстана и из-за снижения цен на товары.

Тем не менее отечественные компании из отрасли машиностроения смогли нарастить экспорт. Например, по официальной статистике, если в 2019-м казахстанские автопроизводители отправили за рубеж 2,85 тыс. легковых транспортных средств на $56,2 млн, то в 2020-м смогли нарастить объемы до более чем 7 тыс. и $130,74 млн соответственно.

Артур Мискарян, заместитель председателя правления отраслевого союза предприятий "КазАвтоПром", отмечает рост продаж казахстанских авто как на внутреннем, так и внешнем направлениях.

В последние годы продажи новых автомобилей в Казахстане растут, и по большей части это происходит благодаря спросу на технику местного производства. За прошлый год, несмотря на все издержки пандемии, рынок вырос на 25% – было продано почти 90 тысяч новых автомобилей, – говорит он.

При этом 71,3% покупателей выбрали технику местного производства. Это, по мнению Артура Мискаряна, означает, что покупатели не испытывают предрассудков относительно автомобилей казахстанского производства.

В 2017 году у казахстанских автопроизводителей появился опыт поставок автомобилей в соседние страны. Сегодня мы видим, что продукция отечественных производителей может пользоваться спросом и за рубежом. Конечно, основная задача производителей – закрепиться на домашнем рынке, особенно, если учесть состояние автопарка и уровень автомобилизации. Однако наращивание экспортных поставок открывает перспективы совершенно иного уровня, – подчеркивает замглавы "КазАвтоПрома".

Наращивая поставки

Свою нишу в экспортных поставках автомобилей из Казахстана занимают предприятия Hyundai Trans Kazakhstan из Алматы и "СарыаркаАвтоПром" из Костаная.

Hyundai Trans Kazakhstan – это дочернее предприятие "Астана Моторс". На сайте компании говорится, что новое производство – "стратегический объект для развития отечественного автопрома, позволяющий насытить казахстанский рынок новыми автомобилями и обеспечить их экспорт в страны СНГ".

Запущен завод относительно недавно. 21 апреля 2019 года прошла церемония закладки "капсулы" в основание будущего предприятия. Спустя год – в апреле 2020-го – с конвейера сошел первый автомобиль крупноузловой сборки.

Осенью прошлого года запустили линию мелкоузловой сборки, включая операции по сварке и окраске. Мощность завода – 30 тысяч единиц на первом этапе и до 45 тысяч в год на втором. В продуктовую линейку входят автомобили Hyundai моделей Accent, Elantra, Sonata, Creta, Tucson и Santa Fe.

Общий объем инвестиций в производство составил около 28 млрд тенге, 30% из которых – собственные средства компании "Астана Моторс" и 70% – заемные от Банка развития Казахстана и "БРК-Лизинг". В будущем планируется построить завод автокомпонентов, чтобы превысить 51% локализации в выпускаемом транспорте.

Предприятие нацелилось на наполнение как внутреннего, так и внешних рынков. Банк развития Казахстана профинансировал предэкспортную операцию Hyundai Trans Kazakhstan для поставок автомобилей Hyundai в Узбекистан. Возобновляемую кредитную линию в 15 млрд тенге предоставили на 36 месяцев под страхование займа со стороны экспортной страховой компании KazakhExport на 6,9 млрд тенге (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", подведомственная организация Министерства торговли и интеграции РК).

Договоренности по поставке автомобилей казахстанского производства в Узбекистан были достигнуты при поддержке правительства Казахстана. С начала 2021-го в соседнее государство начали поставку автомобилей Hyundai Accent. По мере наращивания мощностей предприятия поставки будут только расти.

Другой крупный экспортер – компания "СарыаркаАвтоПром", имеющая опыт поставок продукции в Россию, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан. Это первая в стране производственная площадка, запустившая мелкоузловую сборку легковых авто.

Производитель, базирующийся в Костанае, выпускает легковые автомобили брендов Peugeot, JAC, Chevrolet, RAVON и UAZ. В ноябре 2020 года с конвейера предприятия сошел стотысячный автомобиль. Им стал кроссовер JAC S3. Именно этот автомобиль для обновления таксомоторного парка Душанбе в 2017 году "СарыаркаАвтоПром" начал поставлять в столицу Таджикистана при поддержке KazakhExport.

"СарыаркаАвтоПром" продает авто не только в Казахстане, но и за рубежом. Делает это предприятие с помощью таких инструментов компании KazakhExport, как экспортное торговое финансирование, страхование экспортных кредитов и входящее перестрахование.

Свое сотрудничество с KazakhExport предприятие начало в 2017 году. Тогда с помощью инструментов KazakhExport была осуществлена поставка автомобилей в Таджикистан. Затем были совместные проекты по экспорту автомобилей в Россию, Узбекистан. Новым экспортным направлением в прошлом году стала Беларусь.

С начала текущего года компанией KazakhExport застрахованы обязательства "СарыаркаАвтоПрома" перед кредиторами для исполнения экспортных контрактов на 10 млрд тенге.

С большим потенциалом

Имеющийся опыт экспорта казахстанских авто, а также появление новых производителей позволяют предположить, что в будущем поставки за рубеж будут расти. Казахстанский бизнес активно осваивает новые рынки, увеличивая объемы поставок и расширяя модельный ряд. В 2020 году открылось направление Беларуси, продолжается освоение Узбекистана, есть потенциал и в Кыргызстане, где собственного автопроизводства нет. Достигается такая внешняя экспансия в том числе благодаря господдержке отрасли.

Машиностроение в целом является для нашей компании одним из приоритетных направлений экспортной поддержки. С 2017 года объем принятых компанией страховых обязательств по поддержке предприятий-экспортеров отрасли составил 62 млрд тенге, из них только за 2020 "коронакризисный" год – 34,8 млрд. В том числе сумма поддержки отечественных автопроизводителей за 2020–2021 годы достигла порядка 24 млрд тенге, – говорит председатель правления KazakhExport Руслан Искаков.

По его словам, у отечественных машиностроителей есть большой потенциал для выхода на экспорт, и госинституты развития готовы оказывать им финансово-страховую и нефинансовую поддержку.