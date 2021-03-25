Четверг, 25 Марта 2021 17:18

АрмИнфо. Русский язык получил статус официального в Арцахе.

Так, сегодня Национальное собрание Арцаха 27 голосами "за", двумя воздержавшимися принял соответствующий законопроект, ранее инициированный депутатами.

Заметим, что статус государственного как и прежде будет закреплен только за армянским языком, а русскому будет предоставлен статус официального языка.

Как ранее уже сообщало АрмИнфо, согласно проекту изменений, в законе "О языке" официальными языками НКР признаются литературный армянский и русский.

Документом вводится обязанность при необходимости вести делопроизводство на русском языке. Авторы проекта предлагают поощрять выпуск печатных изданий на двух языках. "Нагорно-Карабахская Республика поощряет издание армяно-российских публикаций, прессы, а также создание армяно-русских учебников, учебников, справочников, научно- методической и научно-популярной литературы", - говорилось в законопроекте.

Документ вступает в силу на десятый день после официальной публикации.