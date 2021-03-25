Четверг, 25 Марта 2021 16:48

АрмИнфо. Депутаты Национального собрания Арцаха избрали нового защитника прав человека - им стал Гегам Степанян.

За назначение Степаняна новым Омбудсменом проголосовали 22 депутата, 8 высказались против, еще один бюллетень был признан недействительным.

После избрания новым Омбудсменом, Степанян заявил, что ожидает тесного сотрудничества с законодательной властью при выполнении своих полномочий в качестве Защитника прав человека.

Напомни, что прежний Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян покинул этот пост 22 декабря 2020 года в связи с переходом на новую работу. Он возглавил аппарат президента Арцаха.

Ранее, Гегам Степанян занимал пост руководителя аппарата Омбудсмена Арцаха.