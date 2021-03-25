Четверг, 25 Марта 2021 16:47

АрмИнфо.Сегодня, поиск тел погибших военнослужащих на участке Шуши-Лисагор Шушинского района не дал результатов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по черезвычайным ситуациям МВД Арцаха, поисковые работы планируется продолжить завтра в северо-восточном (Матагис- Талиш) направлении, а в ближайшее время - по мере необходимости.

Количество тел, обнаруженных или переданных азербайджанской стороной с 13 ноября 2020 года из территорий, находящихся не под контролем Арцаха, не изменилось с 20 марта. По последним данным, обнаружено 1518 тел и останков.