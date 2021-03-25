Четверг, 25 Марта 2021 16:46

АрмИнфо.Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной российскими общественными организациями и благотворительными фондами, в город Степанакерт.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, в ходе проведенных накануне гуманитарных акций в городскую больницу Степанакерта российскими миротворцами совместно с представителями Русской гуманитарной миссии и благотворительных фондов <Доктор Лиза> и <Спеши к добру> было доставлено более 50 наименований медицинского оборудования и расходных материалов. В том числе - дефибрилляторы, электрокардиограф, одноразовые простыни, лицевые маски, антисептические средства и иное медицинское имущество.

Помимо врачей, подарки из России получили ученики средней школы № 3 им. А.С. Грибоедова в Степанакерте. Учителям и воспитанникам школы военнослужащими российского миротворческого контингента были доставлены более 350 книг - учебники, художественная литература и настольные игры, переданные от лица учащихся средних школ Москвы и их родителей.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.