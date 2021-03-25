Четверг, 25 Марта 2021 15:42

АрмИнфо.В Армении с официальным визитом находится министр обороны Ирака Джума Инад Саадун.

Как сообщает пресс-служба МО РА, 25 марта в здании оборонного ведомства Армении, после официальной встречи иракской делегации, прошли переговоры министров обороны двух стран.

Вагаршак Арутюнян и Джума Инад Саадун обсудили перспективы армяно-иракского двустороннего сотрудничества в обороной сфере, указали важность сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес: обмен опытом, регулярные военно- политические консультации, военно-техническое сотрудничество.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности. Вагаршак Арутюнян представил ситуацию, сложившуюся в результате боевых действий и ход реализации договоренностей, достигнутых после их прекращения.

Министры подписали соглашение о намерениях в области оборонного сотрудничества между Министерствами обороны Армении и Ирака, которым были определены 13 направлений сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Документ также предусматривает подготовку и подписание меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области обороны между Министерствами обороны Армении и Ирака.

Делегация во главе с министром обороны Республики Ирак сегодня также посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян Цицернакаберд и отдала дань уважения памяти святых мучеников Геноцида армян.