Четверг, 25 Марта 2021 13:42

АрмИнфо. Правительство решило продлить программу помощи гражданам, обеспечившим временный приют лишившимся крова арцахцам еще на 3 месяца. Об этом стало известно по итогам заседания правительства 25 марта.

Инициатором внесения изменений в законопроект стало Министерство труда и социальных вопросов. Глава ведомства Месроп Аракелян напомнил, что в рамках данной программы гражданам Армении, временно приютившим в своих жилищах граждан Арцаха, лишившихся крова в результате войны, государство в качестве помощи ежемесячно выплачивает 30 тыс. драмов на одного совершеннолетнего человека. Тем же гражданам, что обеспечили временное место проживания в Арцахе - по 45 тыс. драмов на одного совершеннолетнего человека.

В этом ключе министр сообщил, что порядка 3 тыс. граждан оказывают сегодня помощь потерявшим крышу над головой арцахцам, которых насчитывается 15 тыс.

По его словам, в общей же сложности в Армении на сегодня находится до 30 тыс. граждан Арцаха.