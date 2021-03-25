Четверг, 25 Марта 2021 12:21

АрмИнфо.Азербайджан на полную мощь запустил "машину" по уничтожению армянского присутствия на территориях, перешедших под его контроль после 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Доказательством этому являются многочисленные фотографии и видеоролики, выкладываемые в сеть самими же азербайджанцами, которые с гордостью уничтожают армянские церкви, кладбища, памятники героям, в том числе и Великой отечественной войны.

Еще одним доказательством этому является репортаж корреспондент BBC Джона Фишера, который решил узнать куда же исчезла армянская церковь Зоравар Сурб Аствацацин в карабахском селе Мехакаван (Джебраил), которая после завершения боевых действий была целёхонькой.

Так, в репортаже видно, что церковь не пострадала, когда территория перешла под контроль Азербайджана. Однако, на деле на месте, где стояла церковь, остались лишь руины. Адекватный ответ на вопрос, куда делась церковь, в Азербайджане не дали. С видеороликом можно ознакомиться по следующей ссылке: (https://www.bbc.com/news/av/world-europe- 56517835?fbclid=IwAR0daw6EIlqm99lsOxfHxp2rTfHZk2su_yKHlfoaX5Z_wHQ4UFa5rtrxcy

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Заметим, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.

В декабре прошлого года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии".

В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время. Однако, вопрос преднамеренно затягивается азербайджанской стороной, и на этом фоне, на территориях Нагорного Карабаха оказавшихся подконтролен Азербайджана совершаются акты вандализма, разрушаются армянские культурно-исторические памятники.