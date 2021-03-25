Четверг, 25 Марта 2021 11:58

АрмИнфо.Посол Армении в США Варужан Нерсесян на встрече с сотрудниками аппарата членов Палаты представителей проинформировал о последствиях турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха и гуманитарных вызовах, возникших вследствие 44-дневной войной.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в США, в этом контексте посол подчеркнул важность немедленного освобождения Азербайджаном армянских военнопленных и находящихся в статусе заложников, гражданских лиц.

Нерсесян подчеркнул необходимость мирного политического урегулирования нагорно- карабахского конфликта на основе права народа Арцаха на самоопределение под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян, приглашенный на эту встречу в качестве докладчика, рассказал о действиях, предпринимаемых правительством Армении для безоговорочного освобождения армянских военнопленных в соответствии с принципами международного права.