|Участниками пресс-конференции «Значимость мира и доверия в современном мире» особо отмечена своевременность проведения Mеждународного года мира и доверия
|ЕС приветствует присоединение Армении ко второму факультативному протоколу, запрещающему смертную казнь в стране
|Российский военный эксперт удивился словам премьера Армении по части закупки истребителей Су-30СМ
|Global Finance: Америабанк признан Лучшим банком 2021 года в Армении
|Премьер: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной избирательной системе
|Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
|Министр обороны: Реформы ВС Армении направлены на противостояние угрозам, исходящим от турецко-азербайджанской армии
|На онлайн площадке снова встретились туркменские и армянские аграрии
|Айвазян: Армения активно взаимодействует с Грузией, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения
|Эрдоган: Продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху
|Вице-премьер: Ереван и Баку обсуждают возможности восстановления инфраструктур по всем возможным направлениям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) расширяет возможности автокредитования совместно с автосалоном KIA MOTORS
|В Ереване состоялась второе заседание подкомитета ЕС-Армения по географическим указателям
|Кент: США ищут пути более тесного сотрудничества между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета
|IDream: новый проект для студентов от IDBank-а
|Президент Армении и глава "Просвещенной Армении" обсудили пути выхода их внутриполитического кризиса
|Депутат: На КПП <Верхний Ларс> скопилось до 800 армянских грузовиков, представитель КГД бездействует
|Араратбанк выступит маркетмейкером 21-го выпуска облигаций Национальной ипотечной компании
|Мнение: Будущее Южного Кавказа укладывается в общемировой тренд регионализации
|Венецианская комиссия изучит законопроект о финансовых гарантиях деятельности Омбудсмена Армении
|За сутки в Армении число заразившихся коронавирусом граждан вновь перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|Кинопроект армянского продюсера получит финансирование со стороны престижного европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства Eurimages
|Парламент Армении снял военное положение, действующее в стране с конца сентября 2020 года
|Американский Оксфорд признал Арцах
|Российская высокопоставленная делегация посетит Армению
|Европарламентарии выразили озабоченность в связи с сообщениями о жестоком обращении в Азербайджане с армянскими пленными
|Минздрав запустил номер скорой помощи для граждан, зараженных коронавирусом, или имеющих симптомы
|ACBA Bank оказал поддержку в возведении самого большого интенсивного абрикосового сада в Армении
|Эколог: Нам не грозит <водный голод>, если мы сумеем правильно использовать свои же водные ресурсы
|Европейцы решили проучить Турцию, но Карабах тут ни причем
|Пашинян и Саркисян вновь обсудили вопрос проведения в Армении досрочных выборов
|Сейран Оганян указал на действия, негативно сказавшиеся на боеспособности армянской армии
|Трагизм «прав человека» как олицетворение принципа двойных стандартов
|Министры обороны России и Армении обсудили реформы в армянских ВС
|ЮКЖД затратила на антиковидные мероприятия 17 млн драмов
|Арарат Мирзоян сообщил о намерении отменить режим военного положения уже завтра
|Глава ENNHRI направила открытое письмо спикеру национального собрания Армении в поддержку офиса Омбудсмена РА
|Американист: У армянских властей сегодня напрочь отсутствует внешняя политика
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело по факту инцидента с заблудившимися двумя военнослужащими-контрактниками
|МЧС Армении: 428 большегрузов ожидают возобновления движения через КПП "Верхний Ларс"
|РПА: В контексте дальнейшего политического развития Армении важно снятие военного положения
|Минобороны РА: Один из военнослужащих, заблудившихся из-за метели погиб, состояние второго тяжелое
|Вопросы региональной безопасности и стабильности обсудили главы МИД Армении и Ливана
|В правительстве Армении прошло очередное заседание межведомственной комиссии, координирующей меры по обеспечению выполнения CEPA
|В Армении создали межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы
|Главы МИД стран СНГ осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности
|Ян Бреммер сообщает о планах Белого дома признать Геноцида армян
|Президент Армении провел консультации с представителями "Республики" и "Справедливая Армения"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны Армении: Двое армянских контрактников пропали при переходе из одного опорного пункта на другой в метель
|Глава Минюста: Проект изменений в Избирательный кодекс отправлен и в Венецианскую комиссию
|Пашинян в Генштабе: В будущем принцип аполитичности ВС должен свято соблюдаться
|Фонд природы Кавказа выделит 1, 920 млн евро для поддержки особо охраняемых территорий Армении
|Артак Давтян: Вооруженные силы Армении будут сохранять нейтралитет в политических вопросах
|МИД: The Human Rights Watch задокументировала военные преступления против армянских военнопленных
|Общее число заболевших в Армении коронавирусом граждан превысило отметку в 184 тыс.
|Граждане Армении отправятся в Китай для получения образования в китайских ВУЗах
|Пашинян: Артак Давтян в силу права считается назначенным начальником Генштаба ВС Армении
|Читать больше
|Участниками пресс-конференции «Значимость мира и доверия в современном мире» особо отмечена своевременность проведения Mеждународного года мира и доверия
|ЕС приветствует присоединение Армении ко второму факультативному протоколу, запрещающему смертную казнь в стране
|Российский военный эксперт удивился словам премьера Армении по части закупки истребителей Су-30СМ
|Global Finance: Америабанк признан Лучшим банком 2021 года в Армении
|Премьер: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной избирательной системе
|Госдума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента
|Министр обороны: Реформы ВС Армении направлены на противостояние угрозам, исходящим от турецко-азербайджанской армии
|На онлайн площадке снова встретились туркменские и армянские аграрии
|Айвазян: Армения активно взаимодействует с Грузией, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения
|Эрдоган: Продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху
|Вице-премьер: Ереван и Баку обсуждают возможности восстановления инфраструктур по всем возможным направлениям
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Банк ВТБ (Армения) расширяет возможности автокредитования совместно с автосалоном KIA MOTORS
|В Ереване состоялась второе заседание подкомитета ЕС-Армения по географическим указателям
|Кент: США ищут пути более тесного сотрудничества между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета
|IDream: новый проект для студентов от IDBank-а
|Президент Армении и глава "Просвещенной Армении" обсудили пути выхода их внутриполитического кризиса
|Депутат: На КПП <Верхний Ларс> скопилось до 800 армянских грузовиков, представитель КГД бездействует
|Араратбанк выступит маркетмейкером 21-го выпуска облигаций Национальной ипотечной компании
|Мнение: Будущее Южного Кавказа укладывается в общемировой тренд регионализации
|Венецианская комиссия изучит законопроект о финансовых гарантиях деятельности Омбудсмена Армении
|За сутки в Армении число заразившихся коронавирусом граждан вновь перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|Кинопроект армянского продюсера получит финансирование со стороны престижного европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства Eurimages
|Парламент Армении снял военное положение, действующее в стране с конца сентября 2020 года
|Американский Оксфорд признал Арцах
|Российская высокопоставленная делегация посетит Армению
|Европарламентарии выразили озабоченность в связи с сообщениями о жестоком обращении в Азербайджане с армянскими пленными
|Минздрав запустил номер скорой помощи для граждан, зараженных коронавирусом, или имеющих симптомы
|ACBA Bank оказал поддержку в возведении самого большого интенсивного абрикосового сада в Армении
|Эколог: Нам не грозит <водный голод>, если мы сумеем правильно использовать свои же водные ресурсы
|Европейцы решили проучить Турцию, но Карабах тут ни причем
|Пашинян и Саркисян вновь обсудили вопрос проведения в Армении досрочных выборов
|Сейран Оганян указал на действия, негативно сказавшиеся на боеспособности армянской армии
|Трагизм «прав человека» как олицетворение принципа двойных стандартов
|Министры обороны России и Армении обсудили реформы в армянских ВС
|ЮКЖД затратила на антиковидные мероприятия 17 млн драмов
|Арарат Мирзоян сообщил о намерении отменить режим военного положения уже завтра
|Глава ENNHRI направила открытое письмо спикеру национального собрания Армении в поддержку офиса Омбудсмена РА
|Американист: У армянских властей сегодня напрочь отсутствует внешняя политика
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело по факту инцидента с заблудившимися двумя военнослужащими-контрактниками
|МЧС Армении: 428 большегрузов ожидают возобновления движения через КПП "Верхний Ларс"
|РПА: В контексте дальнейшего политического развития Армении важно снятие военного положения
|Минобороны РА: Один из военнослужащих, заблудившихся из-за метели погиб, состояние второго тяжелое
|Вопросы региональной безопасности и стабильности обсудили главы МИД Армении и Ливана
|В правительстве Армении прошло очередное заседание межведомственной комиссии, координирующей меры по обеспечению выполнения CEPA
|В Армении создали межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы
|Главы МИД стран СНГ осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности
|Ян Бреммер сообщает о планах Белого дома признать Геноцида армян
|Президент Армении провел консультации с представителями "Республики" и "Справедливая Армения"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны Армении: Двое армянских контрактников пропали при переходе из одного опорного пункта на другой в метель
|Глава Минюста: Проект изменений в Избирательный кодекс отправлен и в Венецианскую комиссию
|Пашинян в Генштабе: В будущем принцип аполитичности ВС должен свято соблюдаться
|Фонд природы Кавказа выделит 1, 920 млн евро для поддержки особо охраняемых территорий Армении
|Артак Давтян: Вооруженные силы Армении будут сохранять нейтралитет в политических вопросах
|МИД: The Human Rights Watch задокументировала военные преступления против армянских военнопленных
|Общее число заболевших в Армении коронавирусом граждан превысило отметку в 184 тыс.
|Граждане Армении отправятся в Китай для получения образования в китайских ВУЗах
|Пашинян: Артак Давтян в силу права считается назначенным начальником Генштаба ВС Армении
|Читать больше
|Аналитик: Разговоры о новой войне несколько преувеличены
|Прогноз: Армении необходимо быть готовой к обострению в Грузии и Украине
|Прогноз: Процессы на Южном Кавказе ожидает новая стадия геополитической активности
|Эксперт: Антитурецкие настроения в Вашингтоне - залог удачного продвижения армянской повестки
|Прогноз: Внеочередные выборы к внутриполитической развязке не приведут
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|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности