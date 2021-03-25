Четверг, 25 Марта 2021 10:50

АрмИнфо.На сегодняшней пресс-конференции состоявшейся в МИД Туркменистана при участии руководителей авторитетных местных и иностранных телерадиовещательных организаций особо отмечена своевременность инициативы Туркменистана, а также резолюции Генеральной Ассамблеей ООН о провозглашении 2021 года – Международным годом мира и доверия.

Так, в ходе своего выступления В.Кaзaрезов, Заместитель Председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» констатировал, что международные инициативы и начинания Туркменистана всецело нацелены на продвижение глобального мира и взаимопонимания.

Выступая на пресс-конференции программный Директор Турецкой телерадиовещательной корпорации «TRT World» Б.Байрактар подчеркнул, что страна за годы своей независимости добилась огромных достижений во всех сферах национальной экономики, что подтверждается развитием инфраструктуры и промышленности высокими темпами.

А.Николов, Генеральный директор Российской международной сети информационных телеканалов «Russia Today» особо отметил, что международные инициативы нейтрального Туркменистана будучи нацеленным на мирное и доверительное сосуществование стран и народов мира, созвучны с Целями Глобальной повестки.

В своем видеообращении Джавад Моттаги, Генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU) подчеркнул особую значимость миролюбия и бесконфликтных межгосударственных и межличностных контактов в международных отношениях.

Заместитель директора Дирекции международных отношений Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» А.Перевощиков констатировал, что Туркменистан будучи нейтральным государством неизменно выступает за укрепление мира и безопасности в региональном и мировом масштабах, тем самым на деле доказывает эффективность института постоянного нейтралитета.

В рамках своего выступления Шаши Шекхар Вемпати, главный исполнительный директор Индийской вещательной компании «Prasar Bharati» подчеркнул, что сегодня понятия мир и доверие важны как никогда раньше.

В ходе выступления заместителя председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Н.Хикматуллаева было отмечено, что данное мероприятие еще раз подтверждает стремления Туркменистана дальнейшему укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, в выступлениях Директора Грузинского телеканала «ТВ-24» Б.Начкебия, директора программ международного радио «Aztv» Ф.Искендерова и представителей Государственного информационного агентства Азербайджана «АЗЕРТАДЖ» С.Ибрагимова, информационного агентства Армении «АРМЕНПРЕСС» А.Джанполадяня подчеркнута значимость и своевременность провозглашения ООН Международного года мира и доверия.