Четверг, 25 Марта 2021 10:31

АрмИнфо.Армения стала 89-ым государством, принявшим второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Об этом сообщает пресс-служба делегации ЕС в Армении.

В сообщении европейской миссии отмечается, что Армения 19 марта сдала на хранение ратификационную грамоту по второму факультативному протоколу к этому пакту, направленную на устранение смертной казни.

"Хотя Конституция РА уже защищает право на жизнь и запрещает смертную казнь, Армения делает эту отмену необратимой, присоединившись к этому протоколу.

ЕС приветствует это важное решение, которое соответствует мировой тенденции отказа от самых бесчеловечных и жестоких наказаний", - говорится в сообщении ЕС.

Международный пакт о гражданских и политических правах - пакт Организации Объединённых Наций, основанный на Всеобщей декларации прав человека. Принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года. Пакт является международным договором и имеет обязательную силу для 172 государств-участников, по состоянию на август 2017 года. Кроме государств-участников, пакт подписан ещё 7 странами.

Пакт обязывает стороны уважать гражданские и политические права людей, включая право на жизнь, свободу религии, свободу слова, свободу собраний, избирательные права, права на надлежащую правовую процедуру, справедливое судебное разбирательство и т. д. Надзор за выполнением пакта осуществляет Комитет по правам человека ООН, рассматривая доклады стран-участниц, публикуя комментарии (<замечания общего порядка>) к пакту и рассматривая жалобы на нарушение пакта странами-участницами первого факультативного протокола.