Четверг, 25 Марта 2021 10:26

АрмИнфо. Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российском оружии свидетельствуют о его некомпетентности, считает военный эксперт, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

Так, он удивился словам Пашиняна о покупке у России истребителей Су-30СМ без ракетного вооружения. "Во-первых, боевые самолеты, в частности, истребители, без боекомплекта практически никогда не поставляются. Нормальная практика, когда одновременно с носителем, в данном случае истребителями Су-30СМ, поставляется как минимум один стандартный набор авиационных средств поражения", - пояснил эксперт.

Макиенко выразил уверенность в том, что Ереван получил истребители вместе с ракетами, и припомнил пост Пашиняна в Facebook об этом: "Су-30СМ провели первые тренировочные полеты с боевым поражением, проведя испытания ракет класса "небо - земля" для наступательных действий".

"Что тут можно добавить? Пожалуй, лишь то, что некомпетентность армянского премьер- министра в военной области поражает. Одна его терминология чего стоит. <...> Говорить "ракеты класса "небо - земля" для наступательных действий" - неправильно и непрофессионально. Военный термин - ракеты "воздух - земля", ударное вооружение", - сказал он в разговоре с "Московским комсомольцем".

Это же, по словам замдиректора ЦАСТ, касается заявлений армянского премьера по оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) "Искандер". "Дескать, "Искандеры" не взорвались, или взорвались лишь на 10 процентов. Это как? 10 процентов "Искандеров" взорвались? Или 10 процентов боезаряда ракет взорвалось? Как ни поверни - все равно получается ерунда", - отметил эксперт, предположив, что Пашинян либо лжет, либо имеет короткую память.

Накануне, премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента вновь коснулся темы закупки российских истребителей, и заверил, что последние два его заявления о закупленных у России истребителях Су-30СМ не входят в противоречия друг с другом, и по вполне простой причине. "Для начала зафиксируем, что Су-30СМ - сверхсовременное и мощное оружие, но если идет в комплекте со всем своим оборудованием. Очевидно, что производители самолета и ракет различных модификаций - это не один и тот же субъект", - заметил Пашинян, добавив, что исходя из вышесказанного, покупка осуществляется не в пакете, а отдельно - у разных субъектов.

"Самолеты прибыли в Армению в мае 2020 года и были задействованы в учениях с использованием ракет, которые уже были в арсенале армянской армии. Использовать их или нет в конкретной военной ситуации зависело от того, насколько существующее вооружение позволяло решать поставленные боевые задачи", - пояснил он, еще раз заверив, что сделанные им ранее заявления относительно Су-30СМ друг другу никоим образом не противоречат.

Отметим, что на встрече с жителями Оганавана в Арагацотнской области Армении в марте 2021 года, премьер-министр Пашинян заявил, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Однако в июле 2020 года он заявлял о том, что истребители провели учения с поражением целей путем использования ракет <воздух- земля>, и даже опубликовал соответствующее видео.