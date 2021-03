Среда, 24 Марта 2021 19:48

АрмИнфо.По версии ежемесячного журнала "Global Finance" Америабанк признан Лучшим Банком 2021 года в Армении. Эта награда от Global Finance присуждена Америабанку на 28-м ежегодном конкурсе лучших банков мира. Премия присуждена с учетом достижений банка, инновационных подходов и возможностей, сообщает пресс-служба Америабанка.

Премия присуждена банку на основе ряда важных критериев: доля на рынке, рост активов, доходность, географическое покрытие, применяемые инновационные решения, большой список партнеров на международном рынке в лице финансовых институтов, репутация на рынке и др.

"Оценки и премии этого года являются более важными и ценными, чем они когда-либо были за 28- летнюю историю, что обусловлено влиянием коронакризиса на мировую экономику. Во всем мире банки играют ключевую роль в восстановлении экономики. Премия "Лучший банк" указывает на ведущие банки в плане роста, развития и разработки инновационных решений", - подчеркнул издатель и главный редактор журнала Global Finance Джозеф Д. Джиарапуто (Joseph D. Giarraputo).

Организаторы конкурса отмечают, что победителями этого года являются те банки, которые в сложившейся ситуации проявили заботливое отношение к клиентам, приняв быстрые решения для решения их проблем. Они также добавили, что банки-победители отличаются зафиксированными хорошими результатами, заложившими основу для дальнейших успехов и достижений.

Генеральный директор Америабанка Артак Анесян заявил: "Для нас большая честь и гордость удостоиться престижной премии Global Finance "Лучший банк года". Несмотря на трудности и многочисленные вызовы, стоящие перед нами в прошлом году, нам удалось сработать эффективно и сохранить стабильность. Мы продолжим с еще большей эффективностью делать свою работу, каждым шагом непрерывно развивая и улучшая нашу деятельность по всем направлениям".

Отметим, что ежемесячное издание "Global Finance" издается с 1987 года. У журнала насчитывается свыше 50000 подписчиков в 180 странах мира. Целевая аудитория издания - это руководители и представители крупнейших в мире частных и государственных финансовых структур. Специалистами издания анализируются важные финансовые показатели более чем 192 стран.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям, причем по итогам 2020 года он стал единственным банком с активами свыше 1 трлн драмов. Так, активы банка составили 1.1 трлн драмов ($2.1 млрд, 1-ая позиция), кредитные вложения - 702.5 млрд драмов ($1.3 млрд, 1-ая позиция). По общим обязательствам банк также лидирует - 980.9 млрд драмов или $1.9 млрд, в структуре которых обязательства перед клиентами (срочные вклады и депозиты до востребования) превысили 61% или 598.8 млрд драмов ($1.2 млрд, 1-ая позиция), привлеченные от международных финансовых структур кредиты - 24% или 232.9 млрд драмов ($445.7 млн, 2-ая позиция). Общий капитал Банка составил на эту дату 109.7 млрд драмов или $209.9 млн, а нормативный общий капитал - 129.1 млрд драмов или $247.1 млн, и по этим двум показателям также удерживается первенство. 2020 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 9 млрд драмов или $17.2 млн (2-ая позиция). Норматив достаточности общего капитала Банк обеспечил на уровне 13,6% (при требуемых min 12%), общей ликвидности

- 22,5% (при требуемых min 15%), текущей ликвидности - 85,3% (при требуемых min 60%).

Напомним, что ЗАО "Америабанк" - универсальный банк, предоставляющий инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 19 подразделений, из коих 11 столичные и 8 - региональные. Акционерами Америбанка на 1 января 2021г выступают Имаст Груп (Си-Уай) Лимитед (прежнее название - Америя Груп (Си- Уай) Лимитед) - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский банк развития (ADB) - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%, Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%. Отличительные награды: от Euromoney (2016- 2019гг, 2014г, 2011-2012гг), от Global Finance (2015-2021гг, 2012-2013гг), от The Banker/FT (2019- 2020, 2015-2017гг, 2013г, 2010г), от Commerzbank-а с 2008 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award". Америабанк единственная в Армении финансовая организация, имеющая кредитный рейтинг S&P (B+, с прогнозом "Cтабильный").