Среда, 24 Марта 2021 18:42

АрмИнфо. После обсуждений с парламентскими и внепарламентскими силами, представителями политического общества, и принимая во внимание, ранее взятые обязательства, принято решение внести изменения в Избирательный кодекс Армении и провести выборы по пропорциональной избирательной системе.

Об этом, отвечая на вопросы парламентариев, с трибуны Национального Собрания Армении 24 марта заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. В частности, он отметил, что партии <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> заявили, что не проголосуют за изменения в Избирательном кодексе, чтобы не делить ответственности за принятое решение, однако подчеркнули, что оставляют этот вопрос на усмотрение парламентского большинства.

<Политические договоренности имеют нюансы, иногда даже погода может на них повлиять. Но, надеюсь, на этот раз все пройдет согласно достигнутой договоренности. Мы намерены идти вперед, руководствуясь ранее взятыми на себя обязательствами>, - сказал премьер. Касаемо встреч и обсуждений с президентом Армении, Пашинян отметил, что они несут регулярный характер и будут продолжены. <Да, я также говорил, что в силу известных обстоятельств, и, анализируя ситуацию в стране, в нашей повестке есть и продолжает оставаться вопрос конституционных изменений. Другое дело, что нужно обсудить их содержание, конкретные параметры и попробовать придти к консенсусу>, - отметил глава правительства.

Напомним, что днями ранее по итогам встречи Никола Пашиняна с президентом Армении Арменом Саркисяном, а также лидерами парламенстких фракций <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> была достигнута договоренность о проведении внеочередных парламентских выборов 20 июня с.г.