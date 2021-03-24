Среда, 24 Марта 2021 18:07

АрмИнфо.В начале каждого года Forbes Kazakhstan объявляет о своем выборе в номинации «Бизнесмен года» по итогам года ушедшего. 2020 год – первый за все время существования номинации, когда у редакционной коллегии не было выбора: суперуспешный выход на Лондонскую биржу Kaspi.kz его не оставил

В итоге в казахстанском бизнесе появилось два новых миллиардера, а капитализация технологической компании на конец декабря составила $11,5 млрд. Поэтому в этот раз в номинации у нас сразу два победителя.

Сооснователь компании Вячеслав Ким – председатель совета директоров и владелец 25% AO «Kaspi.kz» (до IPO было 36,69%). В октябре группа разместила глобальные депозитарные расписки (ГДР) на Лондонской фондовой бирже на сумму $1 млрд. За девять месяцев 2020 АО «Kaspi.kz» увеличило чистую прибыль на 42,8%, до 184,4 млрд тенге. В топ-50 самых богатых бизнесменов Казахстана, вышедшем до IPO, Вячеслав Ким занимал восьмое место.

Михаил Ломтадзе – сооснователь, председатель правления АО «Kaspi.kz» и владеет 23% простых акций группы. С 2007 года живет в Казахстане. Последние два года признавался лучшим СЕО Казахстана по результатам ежегодного исследования PwC «CEO Survey».

Публика обожает истории миллионеров, не получивших формального образования. Иногда эти истории подаются так, словно именно отсутствие аттестата открывает путь к большим деньгам.

Создатели самой дорогой на сегодняшний день казахстанской публичной компании (цена Kaspi.kz на LSE по итогам IPO в октябре 2020 составила $6,5 млрд, но акции продолжают дорожать) в схему таких «историй Золушки» не укладываются.

51-летний алматинец Вячеслав Ким аттестат о среднем образовании получил в РФМШ (Республиканская физико-математическая школа, созданная в 1972, по результатам ежегодных олимпиад набирала одаренных в точных науках детей со всего Казахстана; была, конечно, и неафишируемая альтернатива в виде высокого социального статуса родителей ученика, но это не сильно сказывалось на общем уровне подготовки). Сейчас он вспоминает об этом со смехом, но тогда, наверное, выглядело довольно сурово – на переменах школьники не носились по коридорам, как положено детям в этом возрасте, а тихими озабоченными группками что-то решали: задавали так много, что внеурочного времени не хватало.

Тем не менее это была самая престижная средняя школа Казахстана, своеобразный местный Итон, откуда вышла значительная часть нынешнего казахстанского истеблишмента, от глав Нацбанка и КНБ до заметной доли участников списка Forbes Kazakhstan. Кстати, в 90-х годах именно бывшие выпускники спасли РФМШ от развала, создав попечительский совет и фонд, который обеспечил в том числе и нормальную зарплату учителям в период бюджетного коллапса (Вячеслав Ким и сейчас входит в СД РФМШ в качестве независимого директора).

Первое образование Вячеслава было медицинским, в дальнейшем он получил финансово-экономическое образование. В медицине Ким так и не поработал, но в его бизнес-истории она присутствует – мало кто знает, что именно Вячеслав с партнером в 90-е открыл в Алматы знаменитую офтальмологическую клинику Коновалова.

45-летний уроженец Батуми и гражданин Грузии Михаил Ломтадзе первый диплом получил в тбилисском European School of Management, а степень MBA – в Гарварде.

- Еще будучи студентом-старшекурсником ESG, Михаил присоединился к Georgian Consulting Group, учредителем которой я был, и позднее возглавил аудиторское направление, став партнером (поработав некоторое время в GCG, Михаил вместе со своими университетскими профессорами создал компанию Georgian Auditors and Advisors, которая потом вошла в GCG - прим. ред). Он был очень целе­устремленным и дисциплинированным молодым человеком, с ним было комфортно работать, его очень ценили клиенты. Еще одно важное качество – Михаил невероятно быстро учился новому и обладал даром собирать вокруг себя талантливых людей, – вспоминает экс-глава Ernst&Young Georgia Георгий Базгадзе (E&Y позже купил GCG).

В 1993 году, в 23 года, Вячеслав Ким основал сеть магазинов электроники и бытовой техники «Планета Электроники», а в 2002 вместе с партнерами купил небольшой и ничем не примечательный Банк Kaспийский. 27-летний выпускник Гарвардской школы бизнеса Михаил Ломтадзе как раз в этот год прилетел из Бостона в Москву, чтобы начать новый этап своей карьеры в инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners, и не подозревал, что парки уже начали прясть нить, которая через несколько лет свяжет его с далеким и не особо интересовавшим в ту пору Казахстаном.