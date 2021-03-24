Среда, 24 Марта 2021 18:05

АрмИнфо.После боевых действий в Карабахе военно-политическая ситуация в регионе изменилась. Об этом 24 марта с трибуны парламента в ходе правительственного часа заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Министр подчеркнул, что Армения, по сути, имеет дело с турецко­азербайджанской армией, которая постепенно сливается воедино "Но, де-факто, мы имеем дело с турецкой армией. Для предотвращения этой угрозы, естественно, что структура нашей армии, и армяно-российские отношения должны соответствовать этой угрозе. Реформа армии направлена на это. Кроме того, мы пересматриваем роль офицера в Вооруженных силах", - отметил Арутюнян.

Отвечая на вопрос по части числа начальников Генштаба, министр обороны подчеркнул, что в Армении есть один начальник Генштаба Вооруженных сил, и есть генералы, которые в прошлом были начальниками Генштаба.