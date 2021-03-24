Среда, 24 Марта 2021 18:04

АрмИнфо.В рамках реализации Соглашения между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова и Национальным аграрным университетом Армении, а также в продолжение налаженного сотрудничества между аграрными вузами двух дружественных государств, сегодня,

24 марта 2021 года состоялась видеօ лекция на тему «Регулирование факторов окружающей среды защищенного грунта и их системы управления», которую на этот раз для преподавателей и студентов Национального аграрного университета Армении прочел заведующий кафедрой садоводства, виноградарства и овощеводства сельскохозяйственного факультета Туркменского сельскохозяйственного университета, старший преподаватель, кандидат сельскохозяйственных наук, Мердан Пирлеков.

В ходе лекции в основном были затронуты темы по ведению земледелия при разных погодных условиях Туркменистана, какие растения выращиваются при защищенном грунте в природных условиях Туркменистана, а также какие научно-исследовательские работы направлены на усовершенствование использования теплиц и парников. По окончании видеоурока состоялся показ видеоролика по проводимым в теплицах исследованиям для получения сельхозпродукции в любое время года, где армянские аграрии наглядно увидели какие технологии используются в парниках Туркменского сельскохозяйственного университета и каких высот достигли работники сферы сельского хозяйства в Туркменистане в целом.

В конце лекции было констатировано, что подобные мероприятия направлены на дальнейшее повышение профессиональных навыков и умений студентов и преподавателей аграрных вузов двух государств, на подготовку высококвалифицированных специалистов.

Было также анонсировано, что в продолжение серии лекций 7 апреля сего года пройдет видео лекция на тему: «Состояние отдельной гибридизации достижения и пути развития полевых обще бахчевых в Туркменистане».