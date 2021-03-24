Среда, 24 Марта 2021 18:01

АрмИнфо.Армения активно взаимодействует с грузинской стороной, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения. Об этом 24 марта с трибуны парламента во время правительственного часа заявил глава МИД Армении Ара Айвазян на уточнение о том, что делается для восстановления сухопутного сообщения с соседними странами.

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Грузии, в ходе которых обсуждался широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, в том числе и этот.

"Обе стороны имеют позитивный настрой по этому вопросу. Безусловно, пандемия коронавируса имеет свое негативное воздействие, но и есть некоторые технические вопросы, не связанные с этим и которые полагаю, в короткие сроки будут решены", - подытожил Айвазян, добавив, что вопрос находится в центре внимания армянской стороны.

Отметим, что сухопутные границы между Арменией и Грузией закрылись из-за пандемии коронавируса 16 марта 2020 года. Больше года, въезд граждан Армении на территорию соседней Грузии запрещен, ограничения не затрагивают лишь грузоперевозчиков. Также стоит отметить, что Грузия открыла воздушные границы для граждан РА 1 февраля текущего года.