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АрмИнфо.Армения активно взаимодействует с грузинской стороной, в том числе и по вопросу восстановления сухопутного сообщения. Об этом 24 марта с трибуны парламента во время правительственного часа заявил глава МИД Армении Ара Айвазян на уточнение о том, что делается для восстановления сухопутного сообщения с соседними странами.
Он напомнил, что на прошлой неделе состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Грузии, в ходе которых обсуждался широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, в том числе и этот.
"Обе стороны имеют позитивный настрой по этому вопросу. Безусловно, пандемия коронавируса имеет свое негативное воздействие, но и есть некоторые технические вопросы, не связанные с этим и которые полагаю, в короткие сроки будут решены", - подытожил Айвазян, добавив, что вопрос находится в центре внимания армянской стороны.
Отметим, что сухопутные границы между Арменией и Грузией закрылись из-за пандемии коронавируса 16 марта 2020 года. Больше года, въезд граждан Армении на территорию соседней Грузии запрещен, ограничения не затрагивают лишь грузоперевозчиков. Также стоит отметить, что Грузия открыла воздушные границы для граждан РА 1 февраля текущего года.
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|На онлайн площадке снова встретились туркменские и армянские аграрии
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|Минздрав запустил номер скорой помощи для граждан, зараженных коронавирусом, или имеющих симптомы
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|Эколог: Нам не грозит <водный голод>, если мы сумеем правильно использовать свои же водные ресурсы
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|Сейран Оганян указал на действия, негативно сказавшиеся на боеспособности армянской армии
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|Министры обороны России и Армении обсудили реформы в армянских ВС
|ЮКЖД затратила на антиковидные мероприятия 17 млн драмов
|Арарат Мирзоян сообщил о намерении отменить режим военного положения уже завтра
|Глава ENNHRI направила открытое письмо спикеру национального собрания Армении в поддержку офиса Омбудсмена РА
|Американист: У армянских властей сегодня напрочь отсутствует внешняя политика
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 24 человека
|В Генпрокуратуре Армении возбудили уголовное дело по факту инцидента с заблудившимися двумя военнослужащими-контрактниками
|МЧС Армении: 428 большегрузов ожидают возобновления движения через КПП "Верхний Ларс"
|РПА: В контексте дальнейшего политического развития Армении важно снятие военного положения
|Минобороны РА: Один из военнослужащих, заблудившихся из-за метели погиб, состояние второго тяжелое
|Вопросы региональной безопасности и стабильности обсудили главы МИД Армении и Ливана
|В правительстве Армении прошло очередное заседание межведомственной комиссии, координирующей меры по обеспечению выполнения CEPA
|В Армении создали межведомственную комиссию по вопросам режима государственной границы
|Главы МИД стран СНГ осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности
|Ян Бреммер сообщает о планах Белого дома признать Геноцида армян
|Президент Армении провел консультации с представителями "Республики" и "Справедливая Армения"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны Армении: Двое армянских контрактников пропали при переходе из одного опорного пункта на другой в метель
|Глава Минюста: Проект изменений в Избирательный кодекс отправлен и в Венецианскую комиссию
|Пашинян в Генштабе: В будущем принцип аполитичности ВС должен свято соблюдаться
|Фонд природы Кавказа выделит 1, 920 млн евро для поддержки особо охраняемых территорий Армении
|Артак Давтян: Вооруженные силы Армении будут сохранять нейтралитет в политических вопросах
|МИД: The Human Rights Watch задокументировала военные преступления против армянских военнопленных
|Общее число заболевших в Армении коронавирусом граждан превысило отметку в 184 тыс.
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|Пашинян: Артак Давтян в силу права считается назначенным начальником Генштаба ВС Армении
|МИД Арцаха: 101 год назад власти Азербайджана организовали резню армянского населения Шуши
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