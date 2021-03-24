Среда, 24 Марта 2021 18:00

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в течение 30 лет не предприняли ничего для урегулирования карабахского кризиса, сделав проблему еще более запутанной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оглашая манифест возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в котором отражены основные направления политики ПСР на период до 2023 года.

"При этом собратья в Азербайджане всегда выступали за урегулирование проблемы путем диалога и договоренностей. В ответ Армения лишь продолжала провокации и обстрелы, заводя переговорный процесс в тупик", - заверил турецкий лидер. Эрдоган также попытался переложить ответственность за новый виток напряженности на Южном Кавказе на армянскую сторону, в очередной раз подтвердив участие Турции в широкомасштабной военной агрессии против Арцаха. "Эти события укрепили братство между Турцией и Азербайджаном. Мы продолжим отслеживать реализацию всех договоренностей по Карабаху", - заверил Эрдоган.