Среда, 24 Марта 2021 17:31

АрмИнфо.По вопросу разблокировки региональных коммуникаций прогресс есть. Об этом 24 марта с трибуны армянского парламента во время правительственного часа заявил вице-премьер Мгер Григорян.

"Полагаю, что прогресс по вопросу разблокировки коммуникационных связей есть. Но на этом этапе, пока осуществляются работы экспертного характера - работы очень важные с точки зрения правильного решения поставленных задач", - сказал вице-премьер.

Григорян также напомнил о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице- премьеров Армении, Азербайджана и России, в рамках которой уже состоялось несколько встреч. Он добавил, что также действуют две подгруппы: одна осуществляет экспертную деятельность связанную исключительно с технической характеристикой инфраструктур, а вторая - вопросами, связанными с безопасностью, таможней, фитосанитарной и правовой областями.

"Мы планировали до 1 марта предоставить некий отчет по этому вопросу, но обсуждения и работа показали, что есть необходимость в

дополнительных экспертных оценках. По завершению работы, полагаю, у нас будет возможность провести обсуждения по потенциальным рамкам взаимодействия", - сказал Григорян.

На уточнение депутата, о каких видах транспортных коммуникаций идет речь, только о железнодорожном или же, также об автомобильном, ввиду тиражируемых в СМИ различных предварительных карт предполагаемых коммуникаций, вице-премьер, в частности заявил: "В основном ведутся обсуждения по восстановлению железнодорожного и автосообщения. Полагаю, вы имеете ввиду карту, опубликованную российской газетой Коммерсантъ. Нет, обсуждения по этой карте не ведутся. По сути, речь идет о восстановлении инфраструктур, функционирующих в свое время в Советском союзе по всем возможным направлениям".

Отметим, что 11 марта в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа займется вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ. 1 марта состоялась четвертая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по вопросу разблокировки коммуникаций.