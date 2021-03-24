Среда, 24 Марта 2021 17:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, собственные дома 6-45 на улице Бюзанда, собственные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилые дома 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Управление Государственной автоинспекции, музыкальная школа (пр. Исакова);

11:00-16:00 жилые дома 1, 1б на улице Арцаха, собственные дома 1-21, 10-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-84 на 34-ой улице, 27-58 на 36-ой улице; собственные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-17:00 собственные дома на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 33/19 на улице Ширванзаде, жилой дом 12 на улице Киевяна, жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3 на улице 9 Мая, жилые дома 13а, 21 на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 1-ой улице Верин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

10։00-14։00 село Учджан;

11:00-17:00 села Воскеат, Воскеваз, Агарак, Ошакан и Сасуник;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улицы Араратян, 26 Комисарнери, Исаакяна в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Цементагорцнери, Колхозникнери в городе Арарат;

10։00-16։00 частично квартал “Каяран” в городе Масис; села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак;

10։30-16։00 частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд, Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։30-16։30 села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-16։00 село Котайк и квартал “Банаван” в Гарни;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Банаван”, “Маяк”, “Багреванд” в Джрвеже;

11։00-15։00 частично улица Шаумяна, улица Аветисяна, Ереванское шоссе, кварталы “Еритасардакан”, “Араваин”;

11։00-16։00 село Гетамеч и прилегающие абоненты-жильцы, “Веолиа Джур”, “Ахи комбинат” садоводчесская компания “Ераз”, птицефабрика, село Мргашен, квартал “Нор” села Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), птицефабрика Гетамеча, станции сотовых операторов “Г-Телеком”, “Юком”, насосная станция Нор Артамета;

в Гегаркуникской области:

14։00-16։00 жилые дома начала улицы Азатутяна, средняя школа N9, абоненты-жильцы на так называемой территории складов Кахари, компания “Юнибанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жильцы-абоненты на так называемой территории “Домиков”, Вспомогательная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), сельскохозяйственный колледж, абоненты-жильцы на так называемой территории “Совхози мутк” в городе Гавар;

в Лорийской области:

12:00-15:00 село Катнарат;

в Тавушской области:

10:00-12:00 село Агардзин общины Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Ширак, Камо, Джаджур, станция Джаджура; села Лернут, Мец Сариар и Крашен в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.