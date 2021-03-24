Среда, 24 Марта 2021 17:01

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) продолжает расширять партнёрскую сеть и развивать возможности автокредитования, представляя клиентам привлекательные предложения на приобретение новых автомобилей из автосалонов.

Банк ВТБ (Армения) и автосалон KIA MOTORS совместно запускают новую программу автокредитования, предлагая клиентам широкий выбор автомобилей KIA по беспрецедентно выгодным условиям.

KIA MOTORS является официальным представителем в Армении автомобилей марки KIA. Компания занимается продажей автомобилей и запчастей, а также гарантийным и постгарантийным техническим обслуживанием импортированных автомобилей марки KIA. Имея богатый опыт работы в сфере продаж и обслуживания автомобилей, приоритетным принципом работы компании KIA MOTORS является индивидуальный подход к каждому клиенту, исходя из его потребностей и желаний.

Процедура оформления кредита в рамках совместной программы автокредитования Банка ВТБ (Армения) с KIA MOTORS максимально упрощена и удобна. Клиенты могут подать заявку на автокредит непосредственно в автосалоне, не посещая филиалы Банка. Решение о выдачи кредита принимается за несколько часов. Сделка купли-продажи автомобиля осуществляется в рамках единственного визита клиента в автосалон, непосредственно между автосалоном и клиентом, после чего клиент может сразу забрать автомобиль из автосалона, не дожидаясь выдачи кредита.

Кредит предоставляется на следующих основных условиях:

сумма кредита- от 1 млн. до 28 млн. драмов РА,

годовая процентная ставка- 14.5% годовых, для клиентов, получающих зарплату на карту Банка ВТБ (Армения), процентная ставка снижается дополнительно на 1% (эффективная ставка кредита 16%-19.9%),

предоплата- начиная от 10%-ов.

Заявку на автокредит могут подать все резиденты РА в возрасте от 21 года до 65 лет, предъявляя минимальный пакет документов- документ, удостоверяющий личность и социальную карту.

В рамках кредитования Банк осуществляет КАСКО страхование автомобиля на весь срок действия кредита без каких-либо дополнительных выплат.

Более подробную информацию о программе автокредитования, о действующих тарифах и комиссиях можно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/credits#avtovark# , в филиалах Банка, позвонив в Контактный центр по номеру 87-87, а также на официальном сайте автосалона KIA MOTORS по ссылке https://www.kia.am/ или позвонив по номеру (+374 11) 777-222.