Среда, 24 Марта 2021 16:46

АрмИнфо. В Ереване состоялась второе заседание подкомитета ЕС-Армения по географическим указателям (GI) в рамках CEPA.

Как сообщает пресс-служба ереванской делегации ЕС, стороны обсудили вопросы GI, которые являются частью раздела CEPA по части права интеллектуальной собственности, цель которой - обеспечить правообладателям из ЕС и Армении высокий уровень защиты.

"Развитие армянских географических указателей, безусловно, повысит стоимость армянских продуктов и внесет вклад в экономическое развитие сельских районов. CEPA предусматривает прекращение использования армянскими производителями товарных знаков "шампанское" и "коньяк" ",

- отмечается в сообщении.

Напомним, что 24 ноября 2017 года Армения и ЕС подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, основные положения документа временно вступили в силу с 1 июня 2018 года, а с первого марта 2021 года оно полностью стало функционировать. С 1 мая 2018 года в Армении запрещено производить напитки с наименованием "коньяк" и "шампанское". Для этой продукции должны быть выбраны другие названия

- например, "бренди" и "пенистое вино". Это ограничение предусмотрено Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Как известно, во Франции коньяком и шампанским принято считать только напитки, которые происходят из города Коньяк и провинции Шампань соответственно. Так, по Соглашению о всеобъемлющем партнерстве с Евросоюзом (CEPA), через 14 лет названия "коньяк" не должно быть на армянском рынке, через 25 лет - на зарубежных. За эти 25 лет нужно доказать российскому потребителю, что армянский коньяк никуда не исчез - просто называется чуточку иначе. Евросоюз возьмет эти расходы на себя. Для шампанского переходный период еще меньше: два года для внутреннего рынка, три - для зарубежного.

Напомним, что первое заседание Подкомитета по географическим указаниям в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве состоялось в Брюсселе 16 октября 2019 года. В заседании приняла участие армянская делегация во главе с заместителем министра экономики Наирой Маргарян. В ходе встречи стороны представили последние изменения в области законодательства о географических указаниях и соответствующей политики. Были обсуждены вопросы, связанные с выполнением положений статей 230-240 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA), а также достигнутые ранее договоренности. Обсуждались проблемы, связанные с охраной товарных знаков "шампанское" и "коньяк" и будущая работа в этом направлении. В ходе встречи стороны приняли Правила процедуры Подкомитета по географическим указаниям и создали двусторонние справочные пункты. Подкомитет по географическим указаниям был создан в соответствии со статьей 240 Соглашения. Заседания Подкомитета по географическим указаниям проводятся не реже одного раза в год на основе двусторонней предварительной договоренности.