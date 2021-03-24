Среда, 24 Марта 2021 16:44

АрмИнфо.Вашингтон считает, что наилучшие договоренности для обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе решаются с той организацией, которая была создана для этого, и это ОБСЕ. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент выступая перед подкомитетом сената по международным отношениям.

Как сообщает Turan, высокопоставленный представитель Госдепартамента США отметил, что за последнюю четверть века были созданы рамки для решения проблем безопасности на Южном Кавказе, решения конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии - это ОБСЕ.

"Это подходящая структура, в которой все участвующие страны являются членами и разделяют приверженность единым ценностям и процессам. Однако региональная платформа 3 + 3, предложенная Россией, "является большим отходом от этих ценностей"", - сказал Кент.

"Это выборочно и основано на региональной инфраструктуре ... Грузины обеспокоены тем, что некоторые из проектов, которые россияне предложили, фактически обходят Грузию - это железнодорожная и автомобильная инфраструктура. Точно так же газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток" обходят Украину. Это угроза, которую видит Грузия в этой платформе", - добавил он.

Кент дал понять, что развертывание российских войск в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе означает, что у России есть позиции во всех трех странах Южного Кавказа.

Турецкие и российские войска теперь совместно возглавляют центр наблюдения за прекращением огня в Азербайджане.

По мнению Кента, региональная платформа 3 + 3, предложенная Россией, Турцией и Ираном, <стремится воспользоваться этой новой динамикой для дальнейшего усиления влияния России, Турции и Ирана в регионе>.

"В настоящее время мы изучаем способы, с помощью которых США могут поддержать более тесное сотрудничество между странами Южного Кавказа при сохранении их суверенитета и свободы действий", - добавил он.

Вашингтон считает, что усилия по укреплению западной ориентации Грузии "особенно важны после прошлогодних интенсивных боевых действий в Нагорном Карабахе".