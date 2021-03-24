Среда, 24 Марта 2021 16:05

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IDBank запускает новый проект для студентов - IDream. Программа предоставляет возможность студентам магистратуры и последних курсов бакалавриата сделать свой первый шаг в банковской сфере и начать новый этап в своей специальности. Участники получат основные знания в банковском деле, а также познакомятся с навыками продаж и обслуживания клиентов.

По словам директора по управлению человеческого капитала IDBank-а Марианы Эдилян, в результате предыдущих образовательных программ команда IDBank-а пополнилась около примерно тридцатью молодыми специалистами, которые сделали свои первые шаги вместе с IDBank-ом, утвердились в сфере, а сейчас продолжают свою карьеру с IDBank-ом. «IDream - наша новая программа для студентов, начальный этап которой будет осуществляться с инновационным подходом, в соответствии с нашей стратегией и выбранным путем: чтобы принять участие в программе, мы предлагаем студентам отправить свои CV в новом формате - в виде видеоролика продолжительностью не более 1 минуты. Итак, мы ожидаем цифровые CV: самые яркие, мотивированные и заинтересованные студенты будут приглашены на дальнейшее интервью и тестирование, а после окончания этапа обучения самые лучшие пополнят команду IDBank-а», - сказала Мариана Эдилян.

Программа IDream предоставляет прекрасную возможность выпускникам и студентам, продолжающим свое образование, получить рабочий опыт и построить свою карьеру с IDBank-ом.