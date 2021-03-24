Среда, 24 Марта 2021 16:02

АрмИнфо."Наши водители брошены на произвол судьбы и оказались наедине со своими проблемами", - заявил 24 марта с трибуны Национального Собрания Армении депутат Арман Бабаджанян, сообщив, что из-за погодных условий во Владикавказе скопилось на КПП порядка 700-800 армянских грузовиков.

"Я вел переговоры с замглавой Комитета государственных доходов (КГД), Послами Армении в Грузии, России, с МИД - наши водители не защищены. Представитель КГД просто по телефону связался с ними, и сказал, что подойдет и ознакомиться с проблемами. Но по факту они были брошены. Вопросы питания наших водителей решали должностные лица Кабардино-Балкарии", - сказал парламентарий. В этой связи он призвал КГД минутой ранее решить вопрос, сославшись на бездействие: "Все-таки у нас есть представитель, и мы не можем позволить, чтобы наши водители были проигнорированы уполномоченными государственными органами".

На подобное замечание председатель КГД Эдвард Ованнисян не стал возражать касаемо имеющихся проблемм армянских водителей, некоторые из которых испытывают недостаток в денежных средствах и продуктах питания. Однако он подчеркнул, что последние физически находятся в разных точках, ввиду чего, даже при большом желании, представитель КГД не имеет возможности встретиться с каждым из 700 водителей.

"Наш представитель по несколько раз на день выходит со мной на связь и оперативно докладывает о текущей обстановке. Напомню, что в функции таможенного представителя входит содействие определенным процессам. И если вам кажется, что он должен заниматься поставкой еды для водителей - это не так. Наш представитель в силу своих возможностей пытается помочь водителям решить их проблемы. И эти процессы происходят под моим непосредственным контролем", - заметил он.

Напомним, что в декабре 2019 года правительством Армении было принято решение создать должность таможенного атташе в статусе советника дипломатического представительства при посольстве Армении в России. "Назначение таможенного атташе обусловлено необходимостью оперативно реагировать на проблемы, которые возникают в работе с таможенными органами России, в частности, на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", - отмечал экс-председатель Комитета по госдоходам Армении Давид Ананян тогда, комментируя данное решение правительства РА. При этом он добавил, что работа атташе обусловлена также необходимостью представления интересов Армении в России, связанных с таможенной сферой.

В случае возникновения проблем, связанных с таможенной сферой на территории Российской Федерации, в том числе на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", можно связаться с атташе по таможенным вопросам посольства РА Арамом Тананяном по следующим номерам: +79263985991 (телефон), +37455569001 (WhatsApp, Viber).

Отметим, что единственным сухопутным маршрутом, связывающим Армению с Россией, является Военно-грузинская дорога.