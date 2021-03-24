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 Среда, 24 Марта 2021 15:58
Алина Оганесян

Араратбанк выступит маркетмейкером 21-го выпуска облигаций Национальной ипотечной компании

Араратбанк выступит маркетмейкером 21-го выпуска облигаций Национальной ипотечной компании

АрмИнфо.21-й выпуск именных купонных облигаций кредитной компании ЗАО "Национальная ипотечная компания" (НИК) прошел 24 марта листинг в основном списке Abond Армянской фондовой биржи AMX. Араратбанк, являясь с 2009г членом Армянской фондовой биржи, выступит в статусе маркет-мейкера этого выпуска. Об этом отмечается в сообщении банка.

Объем эмиссии данного выпуска составляет 3 млрд. драмов, доходность по купону установлена в 8,5%, срок обращения облигаций - 3 года. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода.

Источник информирует, что Араратбанк выступил андеррайтером этого выпуска облигаций НИК при размещении 4 марта с.г. на Армянской фондовой бирже посредством закрытого аукциона с одним раундом (европейского).

Более детальная информация об этой эмиссии размещена на сайте Банка под следующей ссылкой: https://www.araratbank.am/hy/norutyunner/2021/03/23/partatoms-cucakum/465/

Отметим, что ЗАО "Национальная ипотечная компания" (НИК) зарегистрирована Центробанком 19 октября 2011 года в статусе кредитной компании призванной  рефинансировать ипотечные кредиты финорганизаций. Единственным учредителем и акционером НИК выступает

ЦБ РА. Впервые НИК вышла на рынок капитала Армении в ноябре 2011 года с объемом эмиссии в 1 млрд. драмов и доходностью в 9,6%. Это было первое за всю историю рынка капитала Армении публичное первичное размещение ценных бумаг на бирже. До этого в Армении публичное размещение ценных бумаг проводилось на внебиржевом рынке, после чего только ценные бумаги проходили листинг на бирже и попадали на вторичный рынок.

По данным AMX на 24 марта 2021г, на армянской фондовой бирже котируется с учетом вышеуказанного мартовского транша уже 3 выпуска облигаций НИК. Это драмовые облигации с суммарным объемом эмиссии в

9.5 млрд драмов, с доходностью по купону в диапазоне 7,25-8,5%, и сроком обращения в 3 года. Периодичность купонных выплат по этим выпускам осуществляется раз в полгода. Срок погашения этих выпусков истекает в 2022 году (5 ноября), в 2023 году (15 мая) и в 2024 году (4 марта). 


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