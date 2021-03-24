Среда, 24 Марта 2021 12:35

АрмИнфо.Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) на своей сессии 19-20 марта 2021 года решила изучить законопроект о финансовых гарантиях деятельности Защитника прав человека Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, этот вопрос обсуждался на заседании Венецианской комиссии, и было принято решение следить за ходом этого процесса.

Напомним, что 11 марта на заседании правительства был утвержден законопроект, которым власти Армении намереваются лишить Защитника прав человека конституционной гарантии финансовой самостоятельности. Такая самостоятельность предусмотрена конституционным законом <Об омбудсмене>, по которому ежегодный размер ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на финансирование омбудсмена и его аппарата, не может быть меньше ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом предыдущего года.

По мнению Защитника прав человека, отмена указанной нормы приведет к отмене институциональной независимости института Омбудсмена. Более того, предлагаемое изменение несет реальный риск того, что приведет к лишению международного статуса "А" Омбудсмена Армении. Это, в свою очередь, автоматически лишит Защитника возможности выступать в структурах ООН, быть избранным на руководящие должности в международных организациях.

Ранее, президент Европейской сети институтов по правам человека (ENNHRI) обратился с открытым письмом к спикеру Национального Собрания РА, отметив, что статья 8 (5)Конституционного закона РА о Защитнике прав человека является лучшей практикой в Европе и призвал сохранить его.