Среда, 24 Марта 2021 11:23

АрмИнфо.Совет управления Фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages на 162-м заседании среди 24 кинопроектов, утвердил проект художественного фильма армянского продюсера Анжелы Франгян и бельгийского режиссера Джессики Вудворт (Jessica Hope Woodworth).

Фильм, который называется <Замок>, разработан в ко-производстве с Бельгией, Нидерландами, Италией, Болгарией и Арменией. Съемки киноленты предусмотрено начать в августе 2021 года. С момента членства Армении в этой организации кинопроект <Замок> является 5-м по счету, получившим финансирование со стороны Национального киноцентра Армении и Фонда Eurimages. Напомним, что <Евримаж> (Eurimages) - Фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году и насчитывающий на сегодня 38 участвующих в его деятельности стран. Армения стала членом Фонда в 2016 году. За это время Евримаж оказал содействие 4 фильмам, в создании которых принимала участие Армения. В рамках своей деятельности <Евримаж> оказывает помощь в создании ко-продукции; содействует в дистрибуции картин, поддерживает кинотеатральные показы и частично компенсирует затраты на перевод фильмов в цифровой формат.