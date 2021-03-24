Среда, 24 Марта 2021 11:08

АрмИнфо. Парламент Армении снял военное положение, действующее в стране с конца сентября 2020 года.

Как сообщается на сайте парламента Армении, на очередном заседании законодательного органа 24 марта был принят проект решения НС РА, инициированный оппозиционными фракциями "Об устранении военного положения".

Руководитель фракции НС от правящего "Мой шаг" Лилит Макунц отметила, что их фракция проголосует "за".

Законопроект был принят 118 голосами "за", одним против и одним воздержавшимся.

Отметим, что после завершения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта оппозиционные силы неоднократно инициировали заседания парламента Армении с предложением снять военное положение в стране, однако правящая сила отказывалась проголосовать "за", заверяя, что пока необходимости в этом нет.

Напомним, что 18 марта премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что результате консультаций с парламентской оппозицией - "Процветающей Арменией" и "Просвещенной Арменией" - было принято решение о проведении внеочередных парламентских выборов 20 июня. Однако он не сообщил о том, будет ли запущен процесс конституционных изменений и отказа от "рейтинговой" избирательной системы. Последнее остается главной интригой внутриполитической повестки для Армении.