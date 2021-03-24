Среда, 24 Марта 2021 11:05

АрмИнфо.Американский город Оксфорд (штат Огайо) признал независимость Арцаха.

Так, согласно сообщению Армянского национального комитета Америки - Восточного региона (ANCA-ER), мэр американского города Оксфорд Майк Смит подписал резолюцию о признании Арцаха. Как сообщается, это было сделано по просьбе Эндрю Деведжяна и Терезы Аниев - двух американских студентов-армян в Университете Майами в Оксфорде.

"Огайо, где проживает почти 14000 американцев армянского происхождения, получил поддержку Арцаха со стороны городов, штата и федерального правительства, включая введение HR367 - резолюции, которую бывший представитель штата Огайо Дж. Тодд Смит внес в законодательный орган штата Огайо в 2020 году", - говорится в сообщении ANCA-ER.

Также напоминается, что на прошлой неделе сенаторы США Шеррод Браун (штат Огайо) и Роб Портман (штат Огайо) подписали письмо сенатора Роберта Менендеса президенту Джо Байдену с призывом признать Геноцид армян на уровне исполнительной власти.