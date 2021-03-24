Среда, 24 Марта 2021 11:04

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе телефонного разговора с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генералом армии Валерием Герасимовым обсудил вопросы, связанные с армяно-российским военным сотрудничеством.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в частности, речь шла о совместных действиях армяно-российской объединенной группировки войск, а также ряд вопросов, связанных с решение задач по безопасности Сюника.

Собеседники коснулись программы модернизации и широкомасштабных реформ в Вооруженных силах Армении. Арутюнян и Герасимов договорились о предстоящем в ближайшее время визите высокопоставленной российской делегации в Армению для более подробных переговоров по указанным вопросам.