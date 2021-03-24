Среда, 24 Марта 2021 10:12

АрмИнфо. Докладчики Европарламента по Армении и Азербайджану Андрей Ковачев и Желяна Зовко, а также глава делегации по Южному Кавказу Марина Кальюранд выступили с совместным заявлением в связи с сообщениями о жестоком обращении в Азербайджане с армянскими пленными.

Так, в заявлении европарламентариев, в частности говорится: "Мы серьезно обеспокоены многочисленными заявлениями о насилии в отношении армянских пленных со стороны Азербайджана, что зафиксировано, в частности, в недавнем отчете Human Rights Watch.

Мы призываем власти Азербайджана расследовать все подобные обвинения, и привлечь виновных к ответственности. Необходимо обеспечить полное соблюдение международного гуманитарного права, также должен быть обеспечен запрет на пытки и другое унижающее достоинство или бесчеловечное обращение".

В заявлении также выражается сожалением тем обстоятельством, что правительство Азербайджана не выполнило промежуточные меры Европейского суда по правам человека, который обязал азербайджанские власти предоставить информацию об условиях содержания пленных, состоянии их здоровья, а также о мерах по их возвращению.

"Еще раз призываем Азербайджан незамедлительно освободить всех оставшихся армянских заключенных, в соответствии с положениями соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года", - подытожили содокладчики.

Ранее, Human Rights Watch опубликовал обширный отчет с доказательствами бесчеловечного отношения в Азербайджане с армянскими пленными. Азербайджан отверг данные обвинения, назвав их необъективными и предвзятыми. До сих пор в азербайджанском плену продолжают удерживаться свыше 200 военнопленных и заложников, которых власти Азербайджана отказываются возвращать.