Вторник, 23 Марта 2021 18:37

АрмИнфо.В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Мы прошли долгий путь за последние три десятилетия и добились значительных успехов. Наша экономика и политические процессы в стране изменились до неузнаваемости с момента обретения независимости от Советского Союза.

Важнейшим элементом развития Казахстана стал рост нашего гражданского общества, особенно увеличение числа неправительственных организаций (НПО). Трудно поверить, что в начале 1990-х в Казахстане было всего около 400 НПО. Сегодня все обстоит иначе. К настоящему времени количество активных зарегистрированных НПО в Казахстане увеличилось в 40 раз и составляет около 16 000. Многие работают в сфере поддержки социально уязвимых слоев населения или вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов граждан и организаций.

Эта динамика, конечно, приветствуется. Развитое гражданское общество - основа любого современного и процветающего государства. Оно обеспечивает эффективную диалоговую площадку, а также мост коммуникации между представителями правительства и общественности.

Поэтому правительство Казахстана продолжило активно поддерживать НПО, в том числе через финансовую помощь. В 2020 году предоставлено грантов на сумму 1,8 млрд. тенге (более 4,3 млн. долларов США). Большая часть финансирования пошла на поддержку проектов, связанных с благополучием и развитием детей и молодежи. Около 305,4 млн. тенге (740 000 долларов США) было выделено на прямое содействие развитию гражданского общества, включая повышение эффективности деятельности неправительственных организаций.

Несмотря на то, что был достигнут существенный прогресс, мы, конечно, осознаем необходимость продолжать создавать необходимые условия для успешной деятельности НПО.

По этой причине правительство проявляет к этому активный интерес. С 2003 года в нашей столице регулярно проводится Гражданский форум, который служит площадкой для обеспечения диалога между государством и НПО. В ходе Девятого Гражданского форума, состоявшегося в ноябре прошлого года, было предложено провести 12 виртуальных встреч между главами министерств и представителями НПО. Участники обсудили основные направления новой концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля над работой правительства, а также другие темы.

Еще одним важным инструментом эффективного взаимодействия между правительством и гражданским обществом является Консультативно-совещательный орган «Диалоговая платформа по человеческому измерению», который был создан по инициативе Министерства иностранных дел Казахстана в 2013 году для дальнейшего укрепления прямого диалога между НПО, представителями правительства и парламента по вопросам прав человека и демократических реформ.

Встречи проходят раз в квартал под моим председательством с участием депутатов Парламента РК, представителей НПО, Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, Верховного суда, Конституционного Совета и соответствующих министерств, а также представителей наших международных партнеров, включая Программу развития ООН, Управление Верховного комиссара по правам человека, ОБСЕ, Европейский Союз, иностранных дипломатических миссий, USAID, Penal Reform International и т. д.

Актуальность этой платформы значительно возросла с объявлением президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым концепции «слыщащего государства», подразумевающей усиление внимания к взаимодействию правительства с гражданским обществом и реализации с 2019 года трех пакетов реформ в этой области: прав человека и дальнейшей демократизации политических процессов в стране.

Благодаря открытому и прозрачному обсуждению деятельность платформы имела жизненно важное значение для выявления системных проблем, а также для совместной работы с казахстанскими и международными НПО с целью поиска совместных решений. Наши встречи являются полезной возможностью для обсуждения рекомендаций комитетов конвенций ООН по выполнению Казахстаном международных обязательств по защите прав человека.

Позвольте мне также привести два примера вопросов, которые были внимательно рассмотрены Диалоговой платформой и привели к принятию новых законодательных актов. Один из них - это обновленный закон о мирных митингах в Казахстане. Ключевое изменение заключается в том, что с прошлого года НПО или другие группы, которые хотят провести такой митинг, должны только уведомить об этом местные власти за пять дней до фактического мероприятия, вместо того, чтобы обращаться за разрешением. Другой пример: в прошлом году статья 130 Уголовного кодекса страны, а именно о клевете, была наконец декриминализована. Обе эти темы регулярно и активно обсуждались на встречах Диалоговой платформы.

Необходимость такой платформы стала особенно очевидной в начале этого года, когда представители казахстанского гражданского общества подняли вопрос о приостановлении деятельности нескольких НПО после проверок налоговых органов. На собрании 26 января 2021 года приостановленным организациям было рекомендовано обратиться в вышестоящие налоговые органы и обжаловать решение. Заместитель Премьер-министра и Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберды заверил, что возьмет этот вопрос под свой контроль.

После тщательной проверки, проведенной налоговыми органами, всего через неделю, 3 февраля, все обвинения с упомянутых НПО были сняты, а решение о приостановлении их деятельности было отменено. Эта ситуация продемонстрировала, почему так важно для правительства и гражданского общества иметь четкие линии связи. Без диалоговой площадки по человеческому измерению и открытых разговоров между гражданским обществом и правительством Казахстана вопрос о приостановлении деятельности НПО, возможно, не был бы решен так эффективно. Несомненно, из этого случая необходимо извлечь уроки, но я считаю, что могу с определенной уверенностью сказать, что взаимодействие между гражданским обществом и нашим правительством в настоящее время ощутимо и практично.

Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом.

В прошлом году Президент РК утвердил Концепцию развития гражданского общества в Казахстане до 2025 года. Его цель - укрепить систему партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом, а также способствовать дальнейшим политическим преобразованиям и модернизации в Казахстане. Я считаю, что у нас есть прочная основа, чтобы уверенно двигаться в этом направлении.

Усен Сулеймен - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана.