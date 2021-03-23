Вторник, 23 Марта 2021 18:34

АрмИнфо. ACBA Bank оказал поддержку в возведении самого большого интенсивного абрикосового сада в Армении, который расположен в общине Артамет (Армавирская область).

По словам совладельца интенсивного сада Карен Багдасаряна, данный проект профинансирован ACBA Bank-ом, более того, с партнерами Банка также ведется сотрудничество. В этом контексте он рассказал, техника для возведения интенсивного сада была приобретена в рамках лизингового договора с ACBA-Leasing.

«Это было полупустынное, полуразрушенное место, которое в разрезе 3-4 лет стало годным для интенсивного сельского хозяйства и плодородным. Нет ничего невозможного. Из камня можно «выжать» воду, если будет воля и вдохновение. Интенсивное сельское хозяйство в Армении имеет большие перспективы», - сказал он, отметив, что урожайность при интенсивных садах будет увеличиваться, а риски, расходы и доходность становятся подконтрольными.

По словам клиента Банка, за час становится возможным посадить 1500-2000 абрикосовых деревьев вместо 150-200. Из участка площадью 40 га по истечению 3 лет можно собрать 1000 тонн армянского абрикоса сорта «Шалах», через 5 лет – 2000 тонн. «Будущее армянских абрикосов строится здесь», - подчеркнул он.

Более детальная информация представлена в следующем видеоролике: