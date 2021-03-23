Вторник, 23 Марта 2021 17:59

АрмИнфо.Падение турецкой лиры почти до рекордного минимума может привести к валютному кризису в Турции и даже к краху экономики. А возможные санкции против туристического сектора Турции со стороны ЕС лишь ускорят этот процесс

Санкции на «важные для экономики Турции» отрасли, из которых первой назван туризм – такая тема ожидается на саммите ЕС на этой неделе. Проведение саммита планируется с четверга по пятницу.

В преддверии летнего сезона Европа снова вернулась к планам «наказать» Турцию за агрессивную политику и, в частности, за попытки захвата газовых месторождений рядом с Грецией и скандал на Кипре. Эксперты отмечают, что если Европа введёт санкции в отношении турецкого туристического сектора, то с большой долей вероятности в нём начнутся массовые банкротства турфирм, отелей и транспортных компаний.

Кроме того, другие рассматриваемые меры включают ограничение кредитования Европейским инвестиционным управлением и санкции против физических лиц в энергетическом секторе, особенно тех, кто занимается бурением в спорных водах восточной части Средиземного моря – что еще с прошлого лета стало основным поводом для скандала между Турцией и ЕС.

Напомним, еще в ноябре члены Европейского парламента приняли резолюцию, осуждающую незаконной деятельностью Турции на Кипре, призвав Европейский совет ввести санкции в отношении турецкого бизнеса. Речь шла о деятельности Турции на Северном Кипре на бывшем всемирно известном курорте Вароша, а также о непрекращающихся попыток Эрдогана продолжать разведку газовых месторождений в спорных водах у берегов Греции.

Напомним, что в понедельник 22.03.21 лира упала до 8.48 против доллара США, приблизившись к рекордному минимуму в 8.58 доллара за доллар. Из-за этого фондовый рынок в Турции упал на 8.8% до 1'394.25, вызвав даже приостановку утренних торгов. Цены на облигации также упали. Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган очередной раз сменил главу Центробанка Наси Агбала после того, как накануне тот поднял процентные ставки на 200 базисных пунктов до 19%, чтобы обуздать инфляцию и повысить стоимость лиры. Президент на эту должность пригласил Сахапа Кавчиоглу, бывшего депутата от его правящей Партии справедливости и развития (ПСР), который выступал за снижение процентных ставок для стимулирования экономического роста.

Как заявил в понедельник министр финансов и финансов Лютфи Эльван, Турция привержена сокращению инфляции, выражаемой двузначными числами, и не пойдет на компромисс с принципами свободного рынка, стремясь развеять опасения, что правительство может ввести валютный контроль. При этом турецкие государственные банки, контролируемые Эрдоганом через его председательство в государственном фонде благосостояния, вмешиваются на валютные рынки, продавая доллары, сообщает Bloomberg со ссылкой на валютного трейдера, знакомого с транзакциями.

Тем не менее, это не очень помогло. И в ближайшие недели турецкая лира может понести более серьезные потери, что откроет путь к возможному валютному кризису, говорится в отчете французского банка Societe Generale для клиентов. Ожидается, что лира упадет до 9.7 за доллар во втором квартале, говорится в сообщении. «Без значительных оставшихся резервов для защиты лиры и с учетом ожидаемого оттока иностранного и местного капитала инвесторов, Турции может быть трудно избежать нового валютного кризиса в ближайшие месяцы», - пояснил стратег Societe Generale Феникс Кален.