Вторник, 23 Марта 2021 17:38

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередную встречу с президентом Арменом Саркисяном.

Как сообщает пресс-служба главы исполнительного органа, Пашинян и Саркисян обсудили, сложившуюся в стране ситуацию, а также шаги, направленные на улучшение внутриполитической атмосферы, коснулись проведения досрочных парламентских выборов.

Была указана важность осуществления шагов по обеспечению организации свободных и справедливых выборов, в том числе путем совершенствования Конституции и законодательной базы.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении заявил, что 20 июня в стране состоятся внеочередные парламентские выборы. Об этом он заявил после проведения консультаций с парламентскими силами. Примечательно, что власти Армении не исключили проведения выборов по реформированному Избирательному кодексу, который сейчас находится в Венецианской комиссии.