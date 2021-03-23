Вторник, 23 Марта 2021 17:17

АрмИнфо. Права человека как универсальный инструмент для гарантирования обеспечения защиты людей все чаще становится жертвой принципа двойных стандартов в борьбе за геополитические интересы.

Вчера стало известно, что Совет Евросоюза ввел очередные, страшно уже вспомнить которые по счету, санкции против ряда лиц и организаций из России и Китая за “их причастность к грубым нарушениям прав человека”. Эти меры министры иностранных дел 27 стран ЕС утвердили на своем заседании в Брюсселе в понедельник, 22 марта.

Читая эту новость в ленте взглядом дилетанта можно было бы лишь порадоваться тому, что Европа, являющаяся оплотом демократии и защиты универсальных прав человека, продолжает неуклонно идти по избранному пути защиты общечеловеческих ценностей. И казалось, что для рядового гражданина Армении эта новость ни чем не примечательна, но может, если только тем, что это касается ее стратегического союзника – России. Но только кажется и только со стороны.

Ведь для Армении, которая не так давно прошла через ужасы войны, и не успела оправиться от удара, нанесенного турецко-азербайджанским тандемом в связке с террористами, подобного рода сообщения рассматривает в менее красочной призме.

Для Армении защита прав человека особенно сегодня не просто связка слов или пустой звук, или что-то далекое не существенное. В Армении не понаслышке знают жизненно важность обеспечения выполнения этого важного пункта.

Поначалу международное сообщество, в авангарде с теми, кто яростно защищали интересы “отравленного российскими спецслужбами Алексея Навального”, были совершенно глухи к призывам Еревана и Степанакерта предпринять меры по предупреждению использования азербайджанскими вооруженными силами запрещенного оружия против гражданского мирного населения в Арцахе.

Запад также красиво закрывал глаза на вопиющие нарушения прав человека со стороны Азербайджана по отношению к армянским военнослужащим – нечеловеческое обращение, пытки, истязания, надругательство над телами, убийство методами, присущим боевикам ИГИЛ - о чем неоднократно не только озвучивалось Омбудсменами Армении и Арцаха, но и соответствующие фактические доказательства этого в виде докладов отправлялось в специализированные международные организации.

Но, на деле, вдруг оказалось, что та же Европа, так ратующая за “ущемленные права Навального”, вдруг оказалась совершенно безразличной к судьбе тысяч ни в чем неповинных мирных жителей Арцаха. И в лучшим случае на призывы отреагировать на происходящее в зоне нагорно-карабахского конфликта лишь отмахивалась дежурными словами, мол осуждаем происходящее и призываем стороны сесть за стол переговоров.

И всё бы ничего, если ту же безразличность простые граждане Армении не наблюдали со стороны Западного цивилизованного мира по вопросу армянских военнопленных. Вот уже более 4 месяцев как боевые действия в зоне конфликта прекращены, однако власти Азербайджана продолжают искусственно затягивать этот вопрос. Почувствовав все дозволенность ввиду того, что не получили надлежащей адекватной реакции со стороны международного сообщества при попытке силового решения нагорно-карабахского конфликта, азербайджанские власти не только наглым образом отказываются выполнять взятые на себя обязательства в рамках трехстороннего соглашения, но и пытаются всячески манипулировать этим вопросам, еще и навязывая ярлыки плененным.

В Баку цинично утверждают, что вернули всех армянских военнопленных и пленных, а все остальные лица, находящиеся под их юрисдикцией – это “наемники” и “террористы”. И почему-то, ни одна правозащитная организация, ни ода европейская страна на уровне парламентов и госуправления не выступила с заявлением, осуждающим подобное поведение азербайджанских властей, в защиту этих военнопленных, с требованием незамедлительно отпустить всех удерживаемых в плену лиц.

Совет Евросоюза не собрался в срочном порядке для обсуждения вопроса введения санкций против Азербайджана и Турции не только за агрессию против Нагорного Карабаха, но и в связи с вопиющими нарушениями основополагающих прав человека.

Попытку озвучить проблему армянских военнопленных предприняла лишь правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), которая опубликовала доклад с доказательствами нарушения Азербайджаном Женевских конвенций. Однако, МИД Азербайджана цинично отверг эти обвинения, заверив, что факты плохого обращения с армянскими военнопленными, приведенные в докладе предвзятые и необъективные.

Наблюдая безразличное отношение всего цивилизованного мира к судьбе нескольких сот армян, которые ежечасно подвергаются бесчеловечному обращению в азербайджанском плену, и видя те титанические усилия, которые предпринимаются тем же Западом для оказания давления на Россию в стремлении защитить права человека, на лице невольно возникает улыбка, улыбка разочарования. В очередной раз, армянский народ становится очевидцем и жертвой двойных стандартов.