Вторник, 23 Марта 2021 15:51

АрмИнфо.Уже больше года Южно-Кавказская железная дорога работает в <чрезвычайных> условиях, которые диктует пока еще продолжающаяся эпидемия коронавирусной инфекции.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ЮКЖД, за этот период на реализацию антикоронавирусных мероприятий железной дорогой затрачено порядка 17 млн драмов. В том числе для нужд предприятий компании было закуплено 85 тысяч лицевых масок различного типа, более одной тонны технического спирта и порядка двух тонн антибактериального геля. По своей инициативе компания бесплатно перевозит медицинских работников, командированных по причине пандемии. За год перевезено порядка 1800 медработников. На железной дороге продолжают соблюдать меры по профилактике и противодействию распространению вируса COVID-19. Так, все вокзалы железной дороги проветриваются и дезинфицируются специальными средствами, выделены специальные помещения для пассажиров и работников с признаками недомогания. Все пригородные электропоезда до и после выхода в рейс обрабатываются дезинфицирующими растворами. Во всех залах ожидания и вагонах установлены санитайзеры.

Все работающие с пассажирами сотрудники (проводники, кассиры, контролеры, дежурные по вокзалам и станциям, локомотивные бригады и другие) обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. На входах в административное здание ЮКЖД, депо, предприятий путевого комплекса осуществляется дистанционный замер температуры сотрудников. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками, им предоставлены памятки по профилактике коронавирусной инфекции. Во всех служебных помещениях соблюдаются нормы социальной дистанции (1,5-2 метра).

Как отметил генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников, компания предпринимает меры для максимальной защиты своих сотрудников и пассажиров: <Железная дорога является стратегическим объектом, и мы должны обеспечивать ее бесперебойную и безопасную работу в сотрудничестве с государственными органами, Министерством здравоохранения. Жесткий санитарно-гигиенический контроль и трудовая дисциплина позволили нам гарантировать бесперебойное транспортное сообщение в стратегической для государства сфере железнодорожных перевозок в столь сложный период, ни на день не прекратив работу>.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.