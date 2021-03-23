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 Вторник, 23 Марта 2021 15:45

Арарат Мирзоян сообщил о намерении отменить режим военного положения уже завтра

Арарат Мирзоян сообщил о намерении отменить режим военного положения уже завтра

АрмИнфо. Спикер армянского парламента Арарат Мирзоян, выступая в НС РА заявил о том, что 24 марта в стране будет отменен режим военного положения. Он отметил, что парламентское большинство в лице блока "Мой шаг" приняло такое решение.

Режим военного положения был введен в конце сентября прошлого года из-за войны в Нагорном Карабахе. <Мы продемонстрируем знак доброй воли, особенно если учесть, что есть политическая договоренность о проведении досрочных выборов, которые не могут состояться во время военного положения>.

Он напомнил, что с оппозиционными парламентскими партиями достигнуты определенные политические договоренности о проведении парламентских выборов и это обстоятельство в том числе способствовало снижению внутриполитической напряженности в стране.

Напомним, что 18 марта премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что результате консультаций с парламентской оппозицией - <Процветающей Арменией> и <Просвещенной Арменией> - было принято решение о проведении внеочередных парламентских выборов 20 июня. Однако он не сообщил о том, будет ли запущен процесс конституционных изменений и отказа от <рейтинговой> избирательной системы. Последнее остается главной интригой внутриполитической повестки для Армении.


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