Вторник, 23 Марта 2021 13:22

АрмИнфо. Для администрации Джо Байдена признание Геноцида армян в Османской империи на много проще, чем для предыдущих администраций. Такое мнение в ходе онлайн-конференции выразил американист Сурен Саркисян, констатировав, что вопрос признания геноцида всегда рассматривался в контексте турецко-американских отношений.

По его словам, это обусловлено в первую очередь тем, что турецко-американские отношения находятся не на таком уровне, котором хотелось бы США и которые присуще стратегическим союзникам.

При этом он считает, что армянским властям в этом ситуации не нужно ничего делать, и главное не предпринимать никаких действий, которые могут помешать этому процессу. "Сейчас главное, чтобы власти Армении не инициировали до 24 апреля процесс по нормализации армяно-турецких отношений. Поскольку если Армения протянет руку Турции и скажет, да мы готовы к нормализации отношений - это помешает Байдену признать Геноцид", - сказал американист, добавив, что признанием геноцида США будет дана правовая, политическая и моральная оценка - называть исторические вещи своими именами.

Безусловно, констатировал Саркисян, это не приведет к тому, что Турция в одночасье признает Геноцид армян, однако, это позволит направить армянские усилия в другие русла армяно-американских отношений, к примеру, активизировать процесс международного признания Арцаха.

Коснувшись интересов России и США в регионе, Саркисян выразил убеждение, что сейчас важно понять, есть ли у Москвы и Вашингтона разногласия в рамках Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"МГ ОБСЕ - это одна из тех немногих платформ, где Россия и США сегодня взаимодействуют. В последнем письме, направленном Джо Байденом Ильхаму Алиеву были интересные формулировки", - сказал политолог, напомнив, что в результате эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта, Армения единственная, кто ничего не получила. Он напомнил, что Азербайджана получил даже больше, чем надеялся, Турция получила возможность закрепиться в регионе, Россия ввела миротворцев и еще больше укрепила свои региональные позиции.

"И только мы ничего не получили. Но, если мы хотим, хоть каких-то позитивных подвижек, то должны понимать, что наши интересы совпадают с интересами сверх держав. Другое дело, что у властей Армении, наверное, совершенно другое представление об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, что не укладывается в логику вышеуказанных мной принципов", - сказал Саркисян.

Говоря в целом о внешней политике РА, он констатировал, что она сегодня отсутствует полностью. "У Армении внешняя политика сегодня отсутствует напрочь. У нас нет адекватных отношений с нашим стратегическим союзом, и это по нашей вине. Нет нормальных отношений с Китаем, нет надлежащего взаимодействия с такой сверхдержавой как США, нет надлежащего уровня сотрудничества с нашим соседом Ираном", - сказал он, указав на важность усиления роли МИД и подчеркнув важность того, чтобы страну возглавляли адекватные личности с государственным мышлением.

Вместе с тем политолог считает, что электоральные процессы не снимут ту напряженность, которая сегодня существует внутри Армении, и даже после внеочередных парламентских выборов акции протеста продолжатся, и напряженность сохранится. По его словам, ситуация будет усугубляться до тех пор, пока действующая власть не уйдет.