Вторник, 23 Марта 2021 12:53

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 3721 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 801 человека (21,5%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, число выздоровевших за сутки составило 451, скончавшихся - 24.

Фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 11 602 пациента.

В общей сложности в Армении было выявлено 185 020 случаев заражения , что составляет 22,8% из общего числа сдавших тест на коронавирус, при этом выздоровело - 169 172 человека (91,4%), число летальных исходов достигло 3 384 (1,8%).