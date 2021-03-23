Вторник, 23 Марта 2021 12:46

АрмИнфо.По факту инцидента с заблудившимися двумя военнослужащими контрактной службы в Генпрокуратуре Армении возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник Генерального прокурора РА Гор Абрамян.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, по факту возбуждено уголовное дело по п.3 ст.376 УК Армении.

Согласно предварительным данным, 20 марта в районе 9 часов вышеуказанные военнослужащие со своего опорного пункта отправились на боевую позицию, расположенную приблизительно в 1.5 км для того, чтобы привести сигареты и горючее. "Из-за плохих погодных условий они вынуждены были остаться там, однако на следующий день, возвращаясь, заблудились из-за метели, так и не дойдя до своего опорного пункта. Возбуждено уголовное дело для всестороннего и объективного расследования деталей инцидента, условий несения боевого дежурства, возможной недостаточности принятых мер по обеспечению безопасности военнослужащих, возможной служебной халатности соответствующих должностных лиц, наличия преступных проступков", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало АрмИнфо ос ссылкой на Минобороны РА, в условиях сильной метели, 21 марта, во время перехода с одного боевого опорного пункта N-ской воинской части Вооруженных сил Армении на другой пропала связь с двумя контрактниками части. Поисково-спасательным работам, которые начались в тот же день, мешала непрекращающаяся метель. "Во второй половине дня 22 марта удалось определить место нахождения военнослужащих. После вызволения военнослужащих, которое осуществлялось в крайне тяжелых условиях, Карен Шахназарян был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Агаси Ованнисяна, к сожалению, спасти не удалось", - отмечалось в сегодняшнем сообщении Минобороны РА.