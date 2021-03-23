Вторник, 23 Марта 2021 11:21

АрмИнфо. Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, проезд по автодороге Степанцминда-Ларс запрещен для грузовых транспортных средств, на российской стороне скопилось 428 фур. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно ведомству, на утро 22 марта на территории Армении также есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, закрыто движение через перевал Варденяц для большегрузов с прицепами, для остальных видов транспортных средств проезд затруднен. Закрыты для движения участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари, а также Берд-Чамбарак.

В МЧС Армении призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно при наличии зимних шин