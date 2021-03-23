Вторник, 23 Марта 2021 10:33

АрмИнфо. Ряд вопросов, касающихся внутриполитической повестки в Армении, безопасности страны и региональных процессов был обсужден на очередном заседание исполнительного органа РПА, прошедшем под председательством ее главы, третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщает пресс-служба РПА, в ходе заседания были подтверждены позиции и оценки партии о ситуации и возможных исходах, сложившейся в Армении после позорного поражения в последней Арцахской войне.

Была подчеркнута недопустимость продолжения разрушения капитулянтом государства, вопиющих беззаконий, правового самоуничтожения. В контексте дальнейшего политического развития страны была отмечена важность снятия военного положения