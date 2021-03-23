Вторник, 23 Марта 2021 10:09

АрмИнфо.Один из двух военнослужащих пропавших в Джермуке в условиях метели погиб, состояние второго врачи оценивают как тяжелое. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в условиях сильной метели, 21 марта, во время перехода с одного боевого опорного пункта N-ской воинской части Вооруженных сил Армении на другой пропала связь с двумя контрактниками части. Поисково-спасательным работам, которые начались в тот же день, мешала непрекращающаяся метель. "Во второй половине дня 22 марта удалось определить место нахождения военнослужащих. После вызволения военнослужащих, которое осуществлялось в крайне тяжелых условиях, Карен Шахназарян был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Агаси Ованнисяна к сожалению спасти не удалось", - отмечается в сообщении Минобороны РА.

Оборонное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Меж тем, согласно сообщению ведомства, в военной полиции готовятся материалы для выяснения всех обстоятельств инцидента.