Понедельник, 22 Марта 2021 22:22

АрмИнфо.Глава МИД Армении Ара Айвазян и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе, в ходе состоявшегося телефонного разговора, детально обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Айвазян обратил внимание своего коллеги на последствия крупномасштабной войны, развязанной Азербайджаном при непосредственном участии Турции против Арцаха, выразив особую озабоченность по поводу переброски Турцией в зону боевых действий наемников и вооруженных террористов из Сирии и Ливии.

Касаясь двусторонних отношений, собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем армяно-ливанского сотрудничества, основанного на взаимном доверии и тесной дружбе, и подчеркнули готовность двух стран предпринять шаги для дальнейшего расширения и обогащения двусторонней повестки дня. Министры также указали на важность взаимной поддержки и взаимодействия на международных площадках.