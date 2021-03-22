Понедельник, 22 Марта 2021 22:21

АрмИнфо.В правительстве Армении, под председательством вице-премьера Мгера Григоряна прошло очередное заседание межведомственной комиссии, координирующей меры по обеспечению выполнения Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) и Документа о партнерстве Армения-ЕС.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи было доложено о статусе и процесс реализации мер на 2020-2021 годы, предусмотренных дорожной картой CEPA в сферах транспорта, горнодобывающей промышленности, окружающей среды и полиции.

Члены межведомственной комиссии обменялись мнениями о деталях планируемых реформ и возможных решениях по сближению директив ЕС.

Отметим, что 1 марта 2021 года, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом и Арменией (CEPA) вступило в полную силу. CEPA было подписано в ноябре 2017 года, а уже с 1 июня 2018 года его значительная часть временно применялась.

"Соглашение играет важную роль для модернизации Армении, в частности, путем приближения законодательства к нормам ЕС во многих сферах. Это включает реформы в области верховенства закона и уважения прав человека, особенно независимой, эффективной и подотчетной системы правосудия, а также реформы, направленные на повышение оперативности и эффективности государственных институтов и на создание условий для устойчивого и инклюзивного развития.

С момента вступления Соглашения в силу, 1 марта, сотрудничество будет укрепляться в тех областях, которые до настоящего времени не подпадали под временное применение Соглашения. Европейский Союз готов и надеется на еще более тесное сотрудничество с Арменией для полного и эффективного выполнения Соглашения в наших общих интересах и на благо наших обществ и граждан",- подчеркивалось в заявлении ЕС в этой связи.